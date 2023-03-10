(Коврижных) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Коврижных Сидор

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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