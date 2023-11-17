Цариченков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цариченков Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Цариченков Никита

Мать: Елена

Рождение ребёнка
09.02.1837 ст.

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева

Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Цариченко Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева

Рождение ребёнка
11.09.1851

Сын: Цариченко Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева

Рождение ребёнка
09.02.1853

Дочь: Цариченко Агафия Тимофеевна

Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Мойсеева

Смерть
Неизвестно
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