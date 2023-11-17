Цариченков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Цариченков Никита
Мать: Елена
Рождение ребёнка
09.02.1837 ст.
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева
Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Цариченко Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева
Рождение ребёнка
11.09.1851
Сын: Цариченко Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева
Рождение ребёнка
09.02.1853
Дочь: Цариченко Агафия Тимофеевна
Мать ребёнка: Феодосия Мойсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Мойсеева
Смерть
Неизвестно