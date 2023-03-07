Аткин Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения03.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918
Отец: Аткин Родион
Мать: не указана
Военная служба
13.09.1938
13.09.1938- призыв Наименование военкомата: Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Воинское звание: мл. лейтенант Наименование воинской части: 279 оиб 46 оинжбр Дата окончания службы: 28... Показать все
Смерть
Неизвестно