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Аткин Иван Родионович

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Место рождения

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918

Отец: Аткин Родион

Мать: не указана

Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
13.09.1938
13.09.1938- призыв Наименование военкомата: Кугарчинский РВК, Башкирская АССР, Кугарчинский р-н Воинское звание: мл. лейтенант Наименование воинской части: 279 оиб 46 оинжбр Дата окончания службы: 28... Показать все
Смерть
Неизвестно
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