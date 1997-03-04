Платова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1929
Дата смерти04.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929
Отец: Юдин Михаил Михайлович
Мать: Юдина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1952
Дочь: Потапова Валентина Василтевна
Отец ребёнка: Платов Василий Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1956
Дочь: Сорокина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Платов Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1961
Дочь: Прусова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Платов Василий Павлович
Смерть
04.03.1997
Березово, Белевский муниципальный район, Тульская область