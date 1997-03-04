Платова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатова Татьяна Михайловна

Платова Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1929

Дата смерти

04.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1929

Отец: Юдин Михаил Михайлович

Мать: Юдина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
13.09.1952

Дочь: Потапова Валентина Василтевна

Отец ребёнка: Платов Василий Павлович

Рождение ребёнка
12.04.1956

Дочь: Сорокина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Платов Василий Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1961

Дочь: Прусова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Платов Василий Павлович

Смерть
04.03.1997
Березово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close