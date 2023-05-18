Петухов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Анна

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
03.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Анна

г.Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Анна