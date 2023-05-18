Петухов Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Анна
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
03.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петухова Анна
г.Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Анна