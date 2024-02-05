Авилова Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авилова Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1994

Отец: Авилов Алексей Александрович

Мать: Авилова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стулов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Стулов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стулов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Стулов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стулов Всеволод Анатольевич

Отец ребёнка: Стулов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стулов Анатолий

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