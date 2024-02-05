Авилова Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1994
Отец: Авилов Алексей Александрович
Мать: Авилова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стулов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стулов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Стулов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стулов Всеволод Анатольевич
Отец ребёнка: Стулов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стулов Анатолий