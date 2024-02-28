Рединский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединский Николай Николаевич

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Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

07.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1962

Отец: Рединский Николай Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.12.1986

Сын: Рединский Роман Николаевич

Мать ребёнка: Рединская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
11.09.1989

Дочь: Самохвалова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Рединская Ольга Петровна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рединская Ольга Петровна

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