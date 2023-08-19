Дарохин Илья Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарохин Илья Яковлевич

Дарохин Илья Яковлевич

Место рождения

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Дарохин Яков Евдокимов

Мать: Дарохина Матрена Алексеевна

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.08.1846

Сын: Дарохин Василий Ильич

Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарохина Апросинья Ильина

Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.07.1855 ст.

Сын: Дорохин Антон Ильич

Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.07.1857

Сын: Дарохин Прокопий Ильич

Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова

Горшечное, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарохина Прасковья Артемова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close