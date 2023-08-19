Дарохин Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
29.08.1846
Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарохина Апросинья Ильина
Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова
Рождение ребёнка
08.07.1855 ст.
Сын: Дорохин Антон Ильич
Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова
Рождение ребёнка
26.07.1857
Мать ребёнка: Дарохина Прасковья Артемова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно