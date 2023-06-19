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Полюдов Пантелей Петрович

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Полюдов Петр Савельевич

Мать: Полюдова Варвара Васильевна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Алена Пантелеевна

Мать ребёнка: Полюдова Степанида Григорьевна

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Черепанова Елена Пантелеевна

Мать ребёнка: Полюдова Степанида Григорьевна

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Степанида Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1840
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан