Полюдов Пантелей Петрович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Алена Пантелеевна
Мать ребёнка: Полюдова Степанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Черепанова Елена Пантелеевна
Мать ребёнка: Полюдова Степанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан