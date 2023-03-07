Иванов-Барков Евгений Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1892
Дата смерти18.05.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1938
г. Ашхабад, Туркменская ССР
Смерть
18.05.1965
Место жительства
По 1965