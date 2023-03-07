Иванов-Барков Евгений Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов-Барков Евгений Алексеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

04.03.1892

Дата смерти

18.05.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1892
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1938
г. Ашхабад, Туркменская ССР
Смерть
18.05.1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1965
Москва, город федерального значения Москва
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