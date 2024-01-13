Подосенов Лазарь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосенов Лазарь Петрович

Подосенов Лазарь Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Подосенова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безденежная Екатаерина Лазаревна

Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подосенов Макар Лазаревич

Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подосенова Татьяна Самойловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close