Подосенов Лазарь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безденежная Екатаерина Лазаревна
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подосенов Макар Лазаревич
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Подосенова Татьяна Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно