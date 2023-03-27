Новикова (Шестакова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Шестакова) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Николай Иванович

Мать: Шестаков Мария Ильинична

Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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