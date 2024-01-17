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Парканов Андрей Александрович
Парканов Андрей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1992
Пол
Мужской
Отец
Парканов Александр Сергеевич
1967 г.р.
Мать
Дрожжина - Парканова Татьяна Николавна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1992
Отец:
Парканов Александр Сергеевич
Мать:
Дрожжина - Парканова Татьяна Николавна
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