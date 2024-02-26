Шитой Ефимия Федорова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
27.04.1873 ст.
Отец ребёнка: Шитой Фома Матвеев (Ич)
Смерть
Неизвестно