Шитой Ефимия Федорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитой Ефимия Федорова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитой Фома Матвеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
27.04.1873 ст.

Сын: Шитой Семен Фомин (Ич)

Отец ребёнка: Шитой Фома Матвеев (Ич)

Смерть
Неизвестно

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