Сыробоярская (Мономахова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1861
Сын: Сыробоярский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович
Рождение ребёнка
03.10.1863
Сын: Сыробоярский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович
Рождение ребёнка
25.04.1869
Сын: Сыробоярский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович
Рождение ребёнка
05.06.1872
Сын: Сыробоярский Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович
Смерть
Неизвестно