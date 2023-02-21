Сыробоярская (Мономахова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыробоярская (Мономахова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Сыробоярский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович

Рождение ребёнка
03.10.1863

Сын: Сыробоярский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович

Рождение ребёнка
25.04.1869

Сын: Сыробоярский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович

Рождение ребёнка
05.06.1872

Сын: Сыробоярский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Сыробоярский Александр Маркович

Смерть
Неизвестно
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