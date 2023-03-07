Вовченко-Яшина Надежда Павловна
Место рождения
Дата рождения30.09.1906
Дата смерти29.06.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906
Отец: Яшин Павел
Мать: Яшина Мария Владимировна
Рождение ребёнка
17.11.1931
Дочь: Киржакова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Вовченко Иван Антонович
Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.05.1933
Отец ребёнка: Вовченко Иван Антонович
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
29.06.1972
Москва, город федерального значения Москва