Вовченко-Яшина Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вовченко-Яшина Надежда Павловна

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Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

30.09.1906

Дата смерти

29.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1906

Отец: Яшин Павел

Мать: Яшина Мария Владимировна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
17.11.1931

Дочь: Киржакова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Вовченко Иван Антонович

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.05.1933

Сын: Вовченко Вадим Иванович

Отец ребёнка: Вовченко Иван Антонович

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
29.06.1972
Москва, город федерального значения Москва
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