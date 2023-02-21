Курнаева Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Сын: Курнаев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Курнаев Алексей Иванович
Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 28 (20) лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно