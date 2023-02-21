Курнаева Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнаева Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Сын: Курнаев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Курнаев Алексей Иванович

Место жительства
1912 ст.
Рахманово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 28 (20) лет Ф.230 Оп.3 Д.3216 Л.215об.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнаев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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