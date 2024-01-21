Бабиков Руслан Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1975
Бракосочетание
23.10.1993
Бракосочетание
23.10.1993
Рождение ребёнка
18.09.1994
Дочь: Боброва Екатерина Руслановна
Мать ребёнка: Бабикова Наталия Александровна
Рождение ребёнка
16.09.2004
Дочь: Бабикова Валерия Руслановна
Мать ребёнка: Бабикова Наталия Александровна