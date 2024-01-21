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Бабиков Руслан Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1975

Отец: Бабиков Виталий Яковлевич

Мать: Бабикова Людмила Васильевна

Бракосочетание
23.10.1993

Жена: Бабикова Наталия Александровна

Бракосочетание
23.10.1993

Жена: Бабикова Наталия Александровна

Рождение ребёнка
18.09.1994

Дочь: Боброва Екатерина Руслановна

Мать ребёнка: Бабикова Наталия Александровна

Рождение ребёнка
16.09.2004

Дочь: Бабикова Валерия Руслановна

Мать ребёнка: Бабикова Наталия Александровна

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