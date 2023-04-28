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Самкин Федор Александрович

Место рождения

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштуги, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
20.08.1942
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Наименование военкомата: Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание краснофлотец; красноармеец Воинская часть ПТК СФ 264 бат. КВМБ УОСФ
Демобилизация
12.01.1946
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 86 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно
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