Самкин Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения17.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
20.08.1942
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Наименование военкомата: Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание краснофлотец; красноармеец Воинская часть ПТК СФ 264 бат. КВМБ УОСФ
Демобилизация
12.01.1946
Военная награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 86 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно