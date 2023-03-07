Поздняя Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоздняя Мария Тимофеевна

Поздняя Мария Тимофеевна

avatar

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

03.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1901 ст.

Отец: Поздний Тимофей Федорович

Мать: Поздняя Параскева Каллиниковна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
06.10.1901 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Александр Петрович Пичугин и Матрона Кирилловна Московченкова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close