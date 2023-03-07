Поздняя Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1901 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
06.10.1901 ст.
Восприемники: Александр Петрович Пичугин и Матрона Кирилловна Московченкова
Смерть
Неизвестно