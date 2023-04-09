Козлова (Ткаченко) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Крановщица
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1970
Место жительства
1971
Рождение ребёнка
26.09.1971
Отец ребёнка: Козлов Юрий Михайлович
Развод
21.02.1974
Путешествие
1975
с. Серноводск-Кавказский, Чеченская республика
Путешествие
1978
Путешествие
1978
Путешествие
1979
Москва, город федерального значения Москва
Путешествие
1979
Кострома, город Кострома, Костромская область
Путешествие
1980
Мисхор, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Путешествие
06.06.1983
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности