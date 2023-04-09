Козлова (Ткаченко) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Ткаченко) Наталья Андреевна

Место рождения

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

28.08.1949

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 или 1909 г.р.

Муж

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Дети

1971 г.р.
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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1949

Отец: Ткаченко Андрей Андреевич

Мать: Ткаченко Прасковья Ильинична

Головатовка, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Крановщица
Место жительства
Неизвестно
Азов, город Азов, Ростовская область
Место жительства
1970
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
1971
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.09.1971

Сын: Козлов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Козлов Юрий Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
21.02.1974

Муж: Козлов Юрий Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Путешествие
1975
с. Серноводск-Кавказский, Чеченская республика
Путешествие
1978
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Путешествие
1978
Путешествие
1979
Москва, город федерального значения Москва
Путешествие
1979
Кострома, город Кострома, Костромская область
Путешествие
1980
Мисхор, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Путешествие
06.06.1983
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область

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