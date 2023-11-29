Бойцов (Владимиров) Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов (Владимиров) Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Иоанн Владимирович

Мать: Владимирова Мария Алексиева

на 27.01.1913ст. 21 год 1907 - 17
Бракосочетание
27.01.1913 ст.

Жена: Бойцова Екатерина Васильева

Трифон, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Церковь Сретения Господня, что на Сахе, ф.56, оп.4, д.111а, 164об-165, по жениху: д. Скородново кр-н Дмитрий Владимиров Владимиров и кр-н д. Друговцева Николай Васильевич Ермолаев
Рождение ребёнка
06.12.1913 ст.

Сын: Бойцов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Бойцова Екатерина Васильева

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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