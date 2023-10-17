Тропникова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропникова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.?

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.?

Отец: Пахтусов Василий Зосимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Сергей Павлович

Отец ребёнка: Тропников Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тропникова Ангелина Павловна

Отец ребёнка: Тропников Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Александр Павлович

Отец ребёнка: Тропников Павел Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропников Павел Сергеевич

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