Тропникова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.?
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.?
Отец: Пахтусов Василий Зосимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Сергей Павлович
Отец ребёнка: Тропников Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тропникова Ангелина Павловна
Отец ребёнка: Тропников Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Александр Павлович
Отец ребёнка: Тропников Павел Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно