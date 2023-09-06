Котарева (Крынина) Парасковья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Крынин Владимир Иванович
Мать: Крынина Марья
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович
Рождение ребёнка
25.09.1927
Дочь: Зыкова Татьяна Федотовна
Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котарев Николай Федотович
Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котарева Мария Федотовна
Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно