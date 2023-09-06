Котарева (Крынина) Парасковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котарева (Крынина) Парасковья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Крынин Владимир Иванович

Мать: Крынина Марья

Рождение ребёнка
1918

Сын: Котарев Иван Федотович

Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович

Рождение ребёнка
25.09.1927

Дочь: Зыкова Татьяна Федотовна

Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котарев Николай Федотович

Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котарева Мария Федотовна

Отец ребёнка: Котарев Федот Уколович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котарев Федот Уколович

Смерть
Неизвестно
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