Горемыкина (Бурлова) Фекла Ананьевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0124.jpg
Бракосочетание
13.01.1919 ст.
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Смерть
Неизвестно