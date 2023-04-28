Горемыкина (Бурлова) Фекла Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Бурлова) Фекла Ананьевна

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

17.08.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0124.jpg
Бракосочетание
13.01.1919 ст.

Муж: Горемыкин Василий Ильич

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1988/F_50_9_1988-0280.jpg
Смерть
Неизвестно
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