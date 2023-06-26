Кононов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кононов Иван
Мать: не указана
Со слов сына Бориса работал до ВОВ на Сясьском ЦБК, потом эвакуированы в Молотовскую область
Рождение ребёнка
16.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
С 1935 по 1941
Дочь: Моисеева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
04.08.1938
Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна
Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Родился в г.Сясьстрой , с его слов ,,Сясьские рядки,,
Рождение ребёнка
19.01.?
Дочь: Римаш Нина Николаевна
Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
19.01.?
Дочь: Тавгень Галина Николаевна
Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна
Смерть
1983