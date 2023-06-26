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Кононов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кононов Иван

Мать: не указана

Со слов сына Бориса работал до ВОВ на Сясьском ЦБК, потом эвакуированы в Молотовскую область
Рождение ребёнка
16.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
С 1935 по 1941

Дочь: Моисеева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
04.08.1938

Сын: Кононов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна

Сясьстрой, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Родился в г.Сясьстрой , с его слов ,,Сясьские рядки,,
Рождение ребёнка
19.01.?

Дочь: Римаш Нина Николаевна

Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
19.01.?

Дочь: Тавгень Галина Николаевна

Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изотова Александра Андреевна

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Изотова Александра Андреевна

Смерть
1983