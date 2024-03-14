Дмитриев Игнат Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Игнат Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.10.1882
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Андрей Сергеевич Еремин-Никулин
Восприемник
28.10.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Дмитрий Иванович Щаев-Климушкин
Восприемник
13.11.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Прасковья Васильевна Захарова
Восприемник
22.05.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Ильинична Гапшина
Восприемник
08.03.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Порфирьевич Панин-Захаров
Восприемник
30.06.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Васильевич Елясин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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