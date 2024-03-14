Дмитриев Игнат Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.10.1882
Андрей Сергеевич Еремин-Никулин
Восприемник
28.10.1883
Дмитрий Иванович Щаев-Климушкин
Восприемник
13.11.1883
Прасковья Васильевна Захарова
Восприемник
22.05.1884
Пелагея Ильинична Гапшина
Восприемник
08.03.1885
Василий Порфирьевич Панин-Захаров
Восприемник
30.06.1889
Иван Васильевич Елясин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно