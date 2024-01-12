Спиридонов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Кирилл

Место рождения

Подольский уезд, Сухановской волости, село Булатниково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подольский уезд, Сухановской волости, село Булатниково
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Спиридонова Анна

Мать ребёнка: не указана

Подольский уезд, Сухановской волости, село Булатниково
Смерть
Неизвестно
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