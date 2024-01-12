Спиридонов Кирилл
Место рожденияПодольский уезд, Сухановской волости, село Булатниково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Подольский уезд, Сухановской волости, село Булатниково
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Спиридонова Анна
Мать ребёнка: не указана
Подольский уезд, Сухановской волости, село Булатниково
Смерть
Неизвестно