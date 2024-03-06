Баламыков Гавриил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1902
Сын: Баламыков Илья Гаврилович
Мать ребёнка: Баламыкова Евдокия Васильевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно