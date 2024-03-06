Баламыков Гавриил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баламыков Гавриил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

колыванский мещанин
Рождение ребёнка
18.07.1902

Сын: Баламыков Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Баламыкова Евдокия Васильевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баламыкова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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