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Мартыненко Гавриил Евтихьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мартыненко Евтихий / Евстафий / Григорьевич

Мать: Мартыненко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мартыненко Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мартыненко Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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