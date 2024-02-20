Мартыненко Гавриил Евтихьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мартыненко Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мартыненко Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Мартыненко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно