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Филип Маркелов
Филип Маркелов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Маркел Иванов
Около 1819 г.р.
Мать
Анна Матвеева
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Маркел Иванов
Мать:
Анна Матвеева
Смерть
Неизвестно
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