Филип Маркелов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филип Маркелов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Маркел Иванов

Мать: Анна Матвеева

Смерть
Неизвестно
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