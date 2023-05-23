Арзуманов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арзуманов Григорий Михайлович
Мать: Арзуманова Шушаник
Рождение ребёнка
19.08.1940
Сын: Арзуманов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Айрапетова Айкануш Осиповна
Рождение ребёнка
02.09.1941
Дочь: Сарибекова Сусанна Михайловна
Мать ребёнка: Айрапетова Айкануш Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арзуманова Галина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно