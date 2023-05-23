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Арзуманов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арзуманов Григорий Михайлович

Мать: Арзуманова Шушаник

Рождение ребёнка
19.08.1940

Сын: Арзуманов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Айрапетова Айкануш Осиповна

Рождение ребёнка
02.09.1941

Дочь: Сарибекова Сусанна Михайловна

Мать ребёнка: Айрапетова Айкануш Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арзуманова Галина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно