Харина (Азарова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Азарова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1955

Сын: Харин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Харин Николай Владимирович

Село Боровское Алейский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Харин Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно
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