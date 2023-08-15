Харина (Азарова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1955
Отец ребёнка: Харин Николай Владимирович
Село Боровское Алейский район Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Харин Николай Владимирович
Смерть
Неизвестно