Мамушкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Мамушкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамушкин Антон Михайлович
Мать ребёнка: Мамушкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мамушкина Татьяна