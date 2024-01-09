Саранча (Коломыцева) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1968
Дочь: Ювко Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Саранча Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1974
Дочь: Андрющенко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Саранча Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саранча Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Саранча Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно