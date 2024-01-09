Саранча (Коломыцева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаранча (Коломыцева) Анна Федоровна

Саранча (Коломыцева) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1968

Дочь: Ювко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Саранча Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1974

Дочь: Андрющенко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Саранча Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саранча Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Саранча Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close