Пасиков Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасиков Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1945

Дата смерти

01.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1969

Дочь: Пасикова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Рогова Светлана Федоровна

деревня Хотюхово
Рождение ребёнка
27.02.1976

Сын: Пасиков Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Рогова Светлана Федоровна

деревня Хотюхово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Светлана Федоровна

Смерть
01.05.2021
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