Пасиков Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1945
Дата смерти01.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1969
Дочь: Пасикова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Рогова Светлана Федоровна
деревня Хотюхово
Рождение ребёнка
27.02.1976
Сын: Пасиков Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Рогова Светлана Федоровна
деревня Хотюхово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2021