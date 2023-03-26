Свиридова (Семёнова) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1959
Бракосочетание
26.12.1982
Рождение ребёнка
08.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свиридов Леонид Викторович
Рождение ребёнка
20.10.1992
Сын: Свиридов Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Свиридов Леонид Викторович