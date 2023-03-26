Свиридова (Семёнова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Семёнова) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1959

Отец: Семёнов Александр Ефремович

Мать: Артемьева Варвара Николаевна

Бракосочетание
26.12.1982

Муж: Свиридов Леонид Викторович

Рождение ребёнка
08.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Леонид Викторович

Рождение ребёнка
20.10.1992

Сын: Свиридов Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Свиридов Леонид Викторович

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