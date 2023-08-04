Юрьева Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьева Людмила Николаевна

Юрьева Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Ксения Александровна

Отец ребёнка: Воронин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Воронин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Александр Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close