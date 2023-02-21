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Есакова Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

26.01.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Есаков Герасим Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Иванович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Есаков Иван Александрович

Отец ребёнка: Есаков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Федосья Александровна

Отец ребёнка: Есаков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Александр Иванович

Смерть
26.01.1885 ст.
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
Похороны
28.01.1885 ст.
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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