Есакова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти26.01.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Есаков Герасим Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Есаков Иван Александрович
Отец ребёнка: Есаков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Федосья Александровна
Отец ребёнка: Есаков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1885 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
28.01.1885 ст.