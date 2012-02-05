Емельянова Анна Сергеевеа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Анна Сергеевеа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2012

Отец: не указан

Мать: Емельянова Юлия Сергеевна

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