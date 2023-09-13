Горте (Эртель) Элла Готлибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горте (Эртель) Элла Готлибовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Эртель Готлиб

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Золотарева Эльвира

Отец ребёнка: Горте Давид

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Хрипунова Нина

Отец ребёнка: Горте Давид

Рождение ребёнка
21.09.1956

Сын: Горте Александр

Отец ребёнка: Горте Давид

Рождение ребёнка
24.01.1958

Сын: Горте Виктор

Отец ребёнка: Горте Давид

Рождение ребёнка
21.03.1962

Дочь: Никитина Лидия

Отец ребёнка: Горте Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горте Давид

Смерть
Неизвестно
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