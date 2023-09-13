Горте (Эртель) Элла Готлибовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Эртель Готлиб
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Золотарева Эльвира
Отец ребёнка: Горте Давид
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Хрипунова Нина
Отец ребёнка: Горте Давид
Рождение ребёнка
21.09.1956
Сын: Горте Александр
Отец ребёнка: Горте Давид
Рождение ребёнка
24.01.1958
Сын: Горте Виктор
Отец ребёнка: Горте Давид
Рождение ребёнка
21.03.1962
Дочь: Никитина Лидия
Отец ребёнка: Горте Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горте Давид
Смерть
Неизвестно