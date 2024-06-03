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Никифоров Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

13.03.1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: Никифорова Ольга Ефимова

Смерть
13.03.1830 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Отставной майор [???] горячкою 29 лет
Похороны
13.03.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дата одна

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