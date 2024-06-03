Никифоров Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти13.03.1830 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: Никифорова Ольга Ефимова
Смерть
13.03.1830 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Отставной майор [???] горячкою 29 лет
Похороны
13.03.1830 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дата одна