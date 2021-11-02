Мельникова (Юрова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1949
Дата смерти02.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1970
Сын: Мельников Валерий Викторович
Отец ребёнка: Мельников Виктор Михайлович
Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.04.1978
Дочь: Шарифзянова Лариса Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор Михайлович
Смерть
02.11.2021