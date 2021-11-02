Мельникова (Юрова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Юрова) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1949

Дата смерти

02.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1949

Отец: не указан

Мать: Юрова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.08.1970

Сын: Мельников Валерий Викторович

Отец ребёнка: Мельников Виктор Михайлович

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.04.1978

Дочь: Шарифзянова Лариса Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор Михайлович

Смерть
02.11.2021
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