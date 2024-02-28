Федосеев (Из Метрики Внука) Леонтий Федосеев (Неподт-Св-Метрика О Браке) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев (Из Метрики Внука) Леонтий Федосеев (Неподт-Св-Метрика О Браке)

Федосеев (Из Метрики Внука) Леонтий Федосеев (Неподт-Св-Метрика О Браке)

Место рождения

Говейново, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев (из Метрики Внука) Федосей (Вероятное Имя) (Вероятное Имя)

Мать: не указана

Говейново, Дмитровский, Московская область
Восприемник
27.08.1875
Говейново, Дмитровский, Московская область
восприемник. отставной унтер-офицер!
Поручитель
14.01.1879
Говейново, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/26aee16c-6765-473b-a490-9f95b8c3dab4/280 метрика - брак Акилины и Ивана Иванова Мошкина 1879 14 янв Генварь. 14. Женихъ, Государственныхъ имуществъ, Ногоявской волости ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close