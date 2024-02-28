Федосеев (Из Метрики Внука) Леонтий Федосеев (Неподт-Св-Метрика О Браке)
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев (из Метрики Внука) Федосей (Вероятное Имя) (Вероятное Имя)
Мать: не указана
Восприемник
27.08.1875
восприемник. отставной унтер-офицер!
Поручитель
14.01.1879
https://ya.ru/archive/catalog/26aee16c-6765-473b-a490-9f95b8c3dab4/280 метрика - брак Акилины и Ивана Иванова Мошкина 1879 14 янв Генварь. 14. Женихъ, Государственныхъ имуществъ, Ногоявской волости ... Показать все
Смерть
Неизвестно