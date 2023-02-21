Устина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1667 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Петр Максимович

Отец ребёнка: Максим Семенович

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Фока Максимович

Отец ребёнка: Максим Семенович

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Семенович

Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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