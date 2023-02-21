Устина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Петр Максимович
Отец ребёнка: Максим Семенович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Фока Максимович
Отец ребёнка: Максим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно