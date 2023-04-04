Сыромятников Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1884
Дата смертиПосле 27.07.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1903
Рождение ребёнка
04.07.1904
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
18.08.1905
Сын: Сыромятников Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
17.07.1911
Сын: Сыромятников Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.07.1913
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.06.1917
Сын: Сыромятников Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 27.07.1913