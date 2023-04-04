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Сыромятников Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1884

Дата смерти

После 27.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1903

Жена: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1904

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1905

Сын: Сыромятников Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1911

Сын: Сыромятников Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1913

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1917

Сын: Сыромятников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сыромятникова Ольга Прокопьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 27.07.1913
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