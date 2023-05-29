Коткова Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова Ефимия Васильевна

Коткова Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котков Сергей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно