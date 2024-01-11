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Мангушев Жамалетдин Билялович

Место рождения

Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Камкино

Дата рождения

15.07.1905

Дата смерти

16.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: Мангушев Билял Шагиевич

Мать: Мангушева Зайнап

Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Камкино
Рождение ребёнка
16.12.1930

Дочь: Сафарова Магинур Жамалетдиновна

Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

Рождение ребёнка
23.07.1934

Сын: Мангушев Хафиз Жамалетдинович

Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Акчурина Нафися Жамалетдиновна

Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1948

Сын: Мангушев Хасян Жамалетдинович

Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.09.1950

Сын: Мангушев Хусяин Жамалетдинович

Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Военная служба
Неизвестно
Мангушев Жамаль Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1905 Дата и место призыва: 18.10.1941 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: 81 зсп 30 зсд Выбытие из воинск... Показать все
Смерть
16.02.1981
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области
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