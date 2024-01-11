Мангушев Жамалетдин Билялович
Место рожденияГорьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Камкино
Дата рождения15.07.1905
Дата смерти16.02.1981
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Отец: Мангушев Билял Шагиевич
Мать: Мангушева Зайнап
Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Камкино
Рождение ребёнка
16.12.1930
Дочь: Сафарова Магинур Жамалетдиновна
Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна
Рождение ребёнка
23.07.1934
Сын: Мангушев Хафиз Жамалетдинович
Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Акчурина Нафися Жамалетдиновна
Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1948
Сын: Мангушев Хасян Жамалетдинович
Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.09.1950
Сын: Мангушев Хусяин Жамалетдинович
Мать ребёнка: Мангушева Мярфуга Мустафаевна
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Военная служба
Неизвестно
Мангушев Жамаль Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1905 Дата и место призыва: 18.10.1941 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: 81 зсп 30 зсд Выбытие из воинск... Показать все
Смерть
16.02.1981
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Похороны
Неизвестно
Кладбище, село Камкино, Нижегородской области