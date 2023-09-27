Дудина Свалова- Муж Второй Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудина Свалова- Муж Второй Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1893 по 1902

Дата смерти

18.07.1969

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1890 по 1902 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1893 по 1902

Отец: Дмитрий отец Дудиной Марии

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудин Максим Николаевич

Писанец, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Максим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
18.07.1969
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
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