Дудина Свалова- Муж Второй Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1893 по 1902
Дата смерти18.07.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1893 по 1902
Отец: Дмитрий отец Дудиной Марии
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудин Максим Николаевич
Писанец, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
18.07.1969
Буланаш, Артемовский, Свердловская область