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вячеслав
вячеслав
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Роман
Мать
валентина
Жена
Елена
Дети
Анастасия
Роман
Добавил:
ег
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Роман
Мать:
валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Роман
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Елена
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